صدور أوامر تتعلق بـ

2022/04/18 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة المزارات الشيعية في ديالى، اليوم الاثنين، عن اوامر بفتح ابواب 16 مرقد ديني الى منتصف الليل خلال رمضان الكريم.

وقال مدير اعلام المزارات الشيعية في ديالى احمد الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاستقرار الامني دفع الى زيادة كبيرة في تدفق العوائل صوب المراقد والمزارات الدينية في بعقوبة وبقية مدن ديالى لافتا الى انه صدرت الاوامر ببقاء المراقد مفتوحة امام الزوار الى منتصف الليل".

واضاف الربيعي، ان "فتح ابواب المراقد يشمل حاليا 16 مرقد ديني خاضعة لادارة المزارات الشيعية في ديالى"، لافتا الى ان "هناك تنسيق مع الاجهزة الامنية حيال تمديد فتح ابواب المراقد".

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