المالية النيابية تعقد اجتماعاً برئاسة الكعبي حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

2022/04/18 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعاً حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية .

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً برئاسة الكعبي، حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

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