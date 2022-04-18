2022/04/18 | 12:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لا يجد الظهير الأيمن لفريق ليفربول ترينت ألكساند أرنولد مبررا للقلق حول تراجع مستوى زميله المصري محمد صلاح بالنظر إلى كونه موهبة رائعة أثبتت نفسها مرات لا تحصى في الماضي.وليس لدى ألكسندر أرنولد أي مخاوف عندما يتعلق الأمر بـ محمد صلاح، حيث قال عند سؤاله عن الانتقادات الموجهة إلى صلاح: “أعتقد أنه […]

ظهرت المقالة أرنولد يدعم محمد صلاح بوجه الانتقادات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرنولد يدعم محمد صلاح بوجه الانتقادات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرنولد يدعم محمد صلاح بوجه الانتقادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).