أدوية سامراء تتعاقد لانشاء مصانع خاصة بمستحضرات علاج السرطان

2022/04/18 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الاثنين، عن التعاقد على إنشاء مصانع لإنتاج المستحضرات السرطانية داخل العراق، فيما أشارت الى القدرة على تغطية حاجة البلاد لبعض المستحضرات الطبية بنسبة 100%.

وقال مُديرالشركة خالد محيي علوان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الشركة العامة سخَّرت جميع كوادرها لوضع دراسة شاملة للاحتياجات الخاصة بوزارة الصحة والأسواق المحلية من ضمنها المستحضرات المفقودة والتي يمكن إنتاجها من خلال مصانع الشركة"، لافتاً، الى أنه "من بين تلك المستحضرات المهمة ومن خلال الاستبيانات التي قامت بها كوادر الشركة تبين وجود حاجة ملحة وضرورية للمستحضرات السرطانية التي لم تنتج في السابق داخل البلاد".

وأضاف، أن "الشركة سارعت وبتوجيه من قبل وزير الصناعة والمعادن بإقامة مشاريع استثمارية جديدة خاصة بنقل تكنولوجيا حديثة وخاصة بمستحضرات تصنع لأول مرة الغرض منها سد احتياج وزارة الصحة والأسواق المحلية"، مبيناً، أن "الأدوية السرطانية تصنع وفق معايير وبيئة خاصة بها ومصانع ذات طبيعة فنية تختلف عن المصانع الأخرى".

وأشار إلى أن "الشركة لا تمتلك القدرة المالية لبناء المصانع الخاصة بانتاج الادوية السرطانية ووفق ذلك ذهبت نحو الاستثمار عن طريق النافذة الواحدة وجلب المستثمرين"، مبيناً انه "تم توقيع عقد شراكة مع إحدى الشركات العربية لإنشاء مصانع خاصة بالمستحضرات السرطانية داخل البلاد".

وتابع، أن "تلك المصانع الجديدة ستحقق قفزة نوعية لدى الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة الى تحديث منتجاتها وتسويقها الى وزارة الصحة"، مبيناً، أن "خطة الشركة العامة واكبت التطور بمجال الأدوية في العالم".

وأشار الى أن "الشركة أبرمت خلال العام الماضي 10 عقود خاصة بإنتاج مستحضرات جديدة تنتج لأول مرة حيث أنها ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة والخريجين بالاضافة الى تدريب العاملين المنتسبين الى الشركة وتطوير قدراتهم"، موضحاً أن "من ضمن هذه المشاريع التي ستنتج لأول مرة هي البنسلينات بتراكيز جديدة ومستحضرات عقيمة، اضافة الى صناعة خاصة بالمستلزمات الطبية منها الخيوط الجراحية وبخاخات الربو، ومصنع لانتاج الغازات الطبية الخاصة مثل الاوكسجين واوكسيد البتروز وغاز التخدير اضافة الى انشاء مطبعة جديدة في الشركة".

وأردف، أن "الشركة لا تغطي سوى 10% من حاجة البلاد للأدوية، وطموحها ينصبُّ نحو رفع هذه النسبة الى 40% أو 50 %"، مؤكداً، ان "الشركة قادرة على تغطية بعض المستحضرات بنسبة 100%".

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