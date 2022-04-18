2022/04/18 | 12:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة حصرية مع مذيع CNN، جايك تابر، عن أطفاله، وكيف يريد منهم ومن الشعب الأوكراني أن يتذكروه في حال لم يتمكن من النجاة في الحرب التي تشنها روسيا على بلاده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد الرئيس الأوكراني على مذيع CNN بعد "قد لا تنجو من هذه الحرب") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد الرئيس الأوكراني على مذيع CNN بعد "قد لا تنجو من هذه الحرب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).