الكهرباء تتخذ إجراءات لإدخال 4500 ميغاواط للمنظومة الوطنية

2022/04/18 | 12:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - محمد الطالبي

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن اجراءات لإدخال 4500 ميغا واط جديدة للمنظومة، فيما اشارت الى سعيها الوصول الى انتاج 25 الف ميغا واط العام الحالي.

وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "الوزارة ستدخل قرابة 4500 ميغا واط جديدة للمنظومة"، مبيناً، أن "الوزارة تسعى الوصول الى 25 ألف ميغا واط".

وأضاف، وجود خطوط ستراتيحية رابطة بين المحافظات، فضلاً عن اكتمال خطوط الـ 400 للضغط الفائق وستدخل الخدمة في 1 آيار وهي من جملة استعدادات فصل الصيف".

وتابع، أن" جهود الوزارة في قطاع التوزيع كبيرة في فكِّ الاختناقات وتغيير ساعات المحولات واستحداث المغذيات ونصب محطات متنقلة ببعض مراكز الحمل وتدعيم لشبكات التوزيع "، معرباً عن أمله بتوفير سيولة مالية للوزارة وامدادات وقودية لصالح المحطات لتقديم صيف مختلف عن الموسم الماضي".

وبشأن القرض الصيني، أكد موسى أن" محطة صلاح الدين الحرارية بطاقة 1630ميغا واط دخلت العمل للوحدة التوليدية الأولى بطاقة 615 ميغا واط ضمن الاتفاقية الصينية ومن المفترض في الأشهر المقبلة تدخل الوحدة التوليدية الثانية".

وبين أن "هناك عملاً على محطة الأنبار الغازية المركبة وبعض المحطات التحويلية لصالح الكهرباء ضمن قرض الاتفاقية الصينية".

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