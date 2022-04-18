تركيا تطلق عملية قفل المخلب في أراضي الإقليم

2022/04/18 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، قصف انفاقا وملاجئ ومخازن تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله، إن “طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية قصفت أهدافا ومعسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد في شمال العراق”.

ونُقل عن أكار قوله إن قوات خاصة “دخلت المنطقة عن طريق التسلل من البر” شاركت في العملية، التي قال إنها استهدفت مناطق ميتين أوزاب وأفاشين-باسيان في شمال العراق.

وأضاف: “عمليتنا مستمرة بنجاح حتى الآن كما هو مخطط لها.



وتم اعتقال الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى”، لكنه لم يقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية الناجمة عن العملية.

وتابع أن هذه العملية تهدف إلى “منع الهجمات الإرهابية” و”ضمان أمن حدودنا”.



وأشار إلى أنها كانت مدعومة أيضا بوحدات مدفعية.

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