2022/04/18 | 12:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربات صاروخية "قوية" تستهدف لفيف

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