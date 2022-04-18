القبض على متهم بقضايا الارهاب والخطف والابتزاز في بغداد

2022/04/18 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهم بقضايا الارهاب والخطف والابتزاز في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم […]

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