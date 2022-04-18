متوقعاً موعداً لإنفراجة سياسية.. الإطار التنسيقي يحسم الجدل بشأن حل برلمان العراق - عاجل

2022/04/18 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رجح النائب عن الإطار التنسيقي عبد الامير المياحي، اليوم الاثنين، وجود انفراج سياسي بعد عيد الفطر، فيما لفت إلى ان الدعوات لحل البرلمان غير موجودة اي لايوجد اي توجه لحل مجلس النواب.

وقال المياحي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم) إن "الحوارات السياسية لابد ان تعود وسط مبادرات عديدة أطلقها الإطار لحل الوضع الحالي"، مؤكداً أن "الدعوات لحل البرلمان غير موجودة اي لايوجد اي توجه لحل مجلس النواب".

وأضاف انه "لايجب ان نبقى في حالة الانسداد السياسي لان المواطن لا يتحمل تعطل عمل البرلمان وسط حكومة تسيير اعمال وبالتالي فنحن نحتاج الى حكومة كاملة الصلاحيات بغية المضي باقتراح مشاريع القوانين للبرلمان حتى يتم اقراره خدمة للناس".

وأكد المياحي ان "البرلمان يريد المضي بالقوانين التي تخدم المواطنين منها قانون الموازنة لهذا العام وعليه نريد انفراج لتشكيل الحكومة حتى نمضي بتمشية احتياج المجتمع ".

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