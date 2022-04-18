خبير قانوني: اقليم كردستان غير مخوّل قانوناً بتصدير النفط خارج العراق

2022/04/18 | 13:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الاثنين، ان اقليم كردستان غير مخّول قانوناً بتصدير النفط خارج العراق.وقال حواس، في حديث لوكالة “ايرث نيوز”، ان “تصرفات اقليم كردستان بتصدير النفط ومشتقاته والموارد الاخرى خارج العراق (لاقانونية)”، مبيناً ان “الدول التي تتعامل معه في الاستيراد ومعاونته في التصدير لدول اخرى تكون مسؤولة قانونياً ودولياً”.[…]

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