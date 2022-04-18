السومرية تنشر صورا لمرقد 'سيد شعبان' بعد تعرضه لحادث غامض وشرطة ديالى تعلق

2022/04/18 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صورا لمرقد سيد شعبان في بساتين ناحية العبارة بمحافظة ديالى بعد الحادث الغامض الذي تعرض له صباح اليوم.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "عصابات داعش الإرهابية أقدمت على تفجير مرقد سيد شعبان في بساتين ناحية العبارة 19كم شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى".

فيما نفت قيادة شرطة ديالى، الأنباء التي تحدثت عن تفجير أحد المراقد الدينية في المحافظة على يد عصابات "داعش" الارهابية.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى نهاد محمد حسن في بيان: "ننفي الأخبار التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مفادها: عصابات داعش الإرهابية تشن هجوماً على قرية زهرة وتشتبك مع القوات الأمنية وتتمكن من تفجير مرقد ديني في المحافظة".

وأكد أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة الغرض منها التأثير في الرأي العام والترويج للفتن جديدة وزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة".

فيما أشار إلى أن "قيادة الشرطة ستحتفظ بحقها برفع دعوى قضائية بحق وسائل الإعلام والمروجين للإشاعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي"، موجهاً بـ"ضرورة اعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية".

بينما قال مصدر في شرطة ديالى للسومرية نيوز، انه "لم يتم ابلاغ الشرطة بدوي انفجار وماحصل هو سقوط غرفة من المرقد يعود بناءها لاكثر من ٤٠ سنة".

واضاف، انه "من المحتمل سقوطها نتيجة حادث عرضي"، مشيرا الى ان "قوة من مكافحة المتفجرات خرجت وقامت بفحص المكان ولم يتم العثور على اي مواد متفجرة".

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