إفشال محاولة استيلاء على عقار مساحته أكثر من 11 ألف دونم في البصرة

2022/04/18 | 13:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاثنين، عن نجاحها في إحباط مُحاولةٍ للاستيلاء على عقارٍ كبيرٍعائدٍ للدولة في مُحافظة البصرة والمُحافظة عليه، مُبيّنةً أنَّ مساحة العقار تبلغ أكثر من (1170) دونماً.دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت في حديثها عن عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنَّ “فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة الذي […]

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