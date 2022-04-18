ضيفان غير متوقعين.. غزال وتمساح يظهران خلال مسابقة غولف بأمريكا

2022/04/18 | 13:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان على لاعب الغولف جوردان سبيث التنافس مع شريك لعب غير متوقع بأربعة أرجل في مسابقة RBC Heritage الجمعة عندما ظهر غزال من بين الأشجار في الولايات المتحدة.

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