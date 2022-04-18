التجارة تعلن السيطرة على أسعار المواد الغذائية

2022/04/18 | 13:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - وسام الملا

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أسباب استيراد ثلاثة ملايين طن من الحنطة، فيما أشارت الى السيطرة على أسعار المواد الغذائية.

وقالت مديرة إعلام وزارة التجارة، مها فاضل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "قرار استيراد ثلاثة ملايين طن من الحنطة بدأ العمل به، واستوردنا حتى الآن 157 ألف طن معتمدين على التمويل الذاتي وعلى الاموال التي تأتي من وزارة المالية"، موضحة أن "وزارة التجارة ليس لديها تمويل، بل ان التمويل يأتي من وزارة المالية على أساسه يتم الشراء لذلك يكون على شكل دفعات".

وأضافت، أن "هذه الكمية من الحنطة ستكون خزيناً ستراتيجياً، إضافة الى سد الحاجة، لأننا بانتظار الموسم التسويقي للحنطة"، لافتة الى ان "هناك ثلاث بواخر وصلت الى العراق تحمل 157 الف طن من الحنطة من استراليا، ونحن مستمرون في التعاقد في حال توفير التخصيصات المالية وفق خطة وزارة التجارة".

وطمأنت فاضل "المواطنين بأن توزيع الحصة مستمر ولا يوجد أي اشكال"، داعية اياهم الى "التبليغ عن المخالفين من خلال الاتصال الهاتفي او عبر الإميل او أحدى التطبيقات التابعة للوزارة".

وأكدت أن "الوزارة ستتخذ اجراءات بارسال فرق رقابية مشتركة مع وزارة الداخلية".

وعن ارتفاع اسعار البضائع والمواد الغذائية، أوضحت، أنه "تمَّت السيطرة على ارتفاع الاسعار المحلية من خلال الفرق الرقابية وضخ المواد الغذائية، وان كان هناك غلاء لبعض المفردات، ذلك بسبب غلائها عالمياً".

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