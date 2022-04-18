جزيرة غير مأهولة في الكويت ستُدخلك بـ

2022/04/18 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمجرد زيارتك لجزيرة فيلكا في الكويت، ستشعر وكأنك تدخل في كبسولة زمنية تسافر بك إلى الماضي! يشارك الفنان الكويتي، محمد الكوح، مجموعة من اللقطات التي تقدم جولة بصرية بين زوايا الجزيرة.

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