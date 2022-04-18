2022/04/18 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام على إقالة رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر الرئيس الأميركي، جو بايدن، وهو يحتفل خلال مشاهدة جلسة سحب الثقة من خان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة فيديو احتفال بايدن بإقالة عمران خان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة فيديو احتفال بايدن بإقالة عمران خان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).