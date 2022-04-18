2022/04/18 | 13:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الإثنين في قصر السلام ببغداد، سفير إيران لدى العراق إيرج مسجدي بمناسبة انتهاء مهام عمله.وأثنى الرئيس برهم صالح بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته ايرث نيوز، على “جهود السفير مسجدي خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين”، متمنياً له النجاح في مهام عمله […]

ظهرت المقالة مع انتهاء مهام مسجدي..



رئيس الجمهورية وسفير إيران يلتقيان في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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