2022/04/18 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بقيام مجموعة مسلحة بالهجوم على مديرية مرور الصدر، بسبب حجز "تك تك" شرقي بغداد.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "مجموعةً مسلحة شنت هجوماً على مديرية مرور مدينة الصدر شرقي بغداد، بسبب قيامهم بحجز مركبة نوع "تك تك"".

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