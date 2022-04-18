النزاهة تحبط محاولة الاستيلاء على عقار كبير عائد للدولة في البصرة

2022/04/18 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن نجاحها في إحباط مُحاولةٍ للاستيلاء على عقارٍ كبيرٍعائدٍ للدولة في مُحافظة البصرة والمُحافظة عليه، مُبيّنةً أنَّ مساحة العقار تبلغ أكثر من (1170) دونماً.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العملية نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنَّ فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة الذي قام بالانتقال إلى مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في قضاء المدينة، تمكَّن من ضبط أوليات العقار البالغة مساحته (1173 دونماً و20 اولك و25م2) والعائد لوزارة الماليَّة، مُشيرةً إلى محاولة أشخاصٍ لنقل ملكيَّة حقِّ التصرُّف فيه لمصلحتهم الشخصيَّة، بالرغم من أنَّ حق التصرُّف فيه يعود إلى أحد المواطنين".

وأضافت إنَّ "العقار يقع ضمن الرقعة الاستكشافيَّة لحقل غرب القرنة (1) النفطي، وإنَّ هؤلاء الأشخاص حاولوا نقل ملكيَّة التصرُّف في تمام العقار إليهم؛ لغرض الحصول على تعويضٍ "رضائيٍ" كبيرٍ من شركة نفط البصرة".

وبيَّنت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

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