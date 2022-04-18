كورونا والخبز والبنزين

2022/04/18 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الهادي مهودر ..ثلاث تطورات في الاسابيع الأخيرة نضع أمامها علامات سؤال ، الأولى عن جائحة كورونا ، والثانية عن رغيف الخبز والثالثة عن محطات الوقود الاهلية ، فقد غطت احداث اوكرانيا على جائحة كورونا على الرغم من أن القضية لاعلاقة لها بالتغطيات الاخبارية وانما بجائحة ماتت بسببها الملايين من بني البشر […]

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