العراق يحتل المرتبة 85 عالميا في نتائج المؤشر العالمي للجوع

2022/04/18 | 14:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اي دولة في العالم لا تملك امنها الغذائي فهي تعتبر مهددة بالجوع.

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