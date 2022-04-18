2022/04/18 | 14:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد المدرب العراقي عدنان حمد، الاتحاد الآسيوي وطريقة إقامة بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.وقال حمد في تغريدة على تويتر أن “دوري ابطال اسيا الذي يقام بطريقة التجمع لا يمكن تسميته بهذا الاسم مطلقًا فهو مباريات مجمعة محشورة في بلد واحد وفي وقت لا يتعدى ثلاث اسابيع ؟”.أضاف “اتمنى ان أعرف […]

ظهرت المقالة عدنان حمد: أتمنى معرفة العبقري الذي أختار شهر رمضان لإقامة دوري أبطال آسيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدنان حمد: أتمنى معرفة العبقري الذي أختار شهر رمضان لإقامة دوري أبطال آسيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدنان حمد: أتمنى معرفة العبقري الذي أختار شهر رمضان لإقامة دوري أبطال آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).