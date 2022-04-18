تحولت عطلتهما إلى لغز.. مقتل زوجين من مينيسوتا ذهبا لزيارة أهلهما في المكسيك

2022/04/18 | 14:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذهبت ليتيسيا كاريلو وميغيل أبريغو في عطلة من ولاية مينيسوتا الأمريكية لزيارة أهلهما في المكسيك، الأسبوع الماضي، عندما تم قتلهما.

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