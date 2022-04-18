كركوك تطوي صفحة المدارس الطينية

2022/04/18 | 14:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي

أعلنت مديرية تربية كركوك، اليوم الإثنين، غلق ملف المدارس الطينية في المحافظة، فيما أشارت إلى وجود تسوية لرفد مدارس المناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية بالملاكات التدريسية.

وقال مدير عام تربية كركوك عبد علي حسين طعمة لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الخطة التي باشرت بها تربية كركوك أسهمت بالقضاء على المدراس الطينية في جميع مناطق المحافظة"، مبيناً أن "تربية كركوك حصلت على المركز الأول على مستوى العراق ببناء المدراس حسب تقييم وزارة التربية للعام الحالي".

وأضاف أن "هناك خطة لبناء مدارس جديدة سواء ضمن الاتفاقية الصينية أو المشاريع التي تنفذها التربية وخطط المحافظة، للقضاء على ظاهرة الدوام الثلاثي وفكّ الاختناقات بعدد الطلبة في الصفوف"، لافتاً إلى "الحاجة القصوى لوجود المدارس الكرفانية في بعض المناطق كون الأراضي غير مخصصة لبناء المدارس أو عائديتها تكون لوزارات أخرى".

وتابع، أن "تربية كركوك مستعدة لإجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي وتوفير الأجواء المناسبة لها"، مشيراً إلى أن "العام الحالي أفضل من السابق بسبب عودة الدوام الحضوري بشكل منتظم".

وبيَّن أن "هناك إجراء تسوية لرفد المناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية بالملاكات التدريسية ولاسيما في ناحيتي الرياض والرشاد بما يضمن انسابية العملية التربوية".

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