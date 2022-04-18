2022/04/18 | 14:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ٩٧ متهما بقضايا متلفة في مناطق متفرقة من المحافظة، خلال الـ١٠ ايام الماضية.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مراكز قسم شرطة البلدة بالاشتراك مع الأجهزة الامنية والاستخبارية ، نفذت ممارسات امنية وحملات تفتيش خلال الأيام العشرة الماضية ، لمتابعة […]

ظهرت المقالة خلال ١٠ ايام..



القبض على ٩٧ متهما بقضايا مختلفة في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال ١٠ ايام.. القبض على ٩٧ متهما بقضايا مختلفة في ميسان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال ١٠ ايام.. القبض على ٩٧ متهما بقضايا مختلفة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).