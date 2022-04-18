عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق ليومين

2022/04/18 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم

الإثنين، اجتياح عاصفة ترابية لعدد من

المدن العراقية اعتباراً من يوم غد

الثلاثاء.

وقال عطية في منشور له على "فيسبوك"

وتابعته وكالة نون الخبرية، إن "الجبهة

تتمركز حا

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