ذي قار تعلن الإطاحة بـ

2022/04/18 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي،

اليوم الإثنين، الإطاحة بواحدة من

"أكبر" شبكات المخدرات، متعهداً بـ"حرب"

لا هوادة فيها ضد تجار "السموم" في

المحافظة.

وقال الغزي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "

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