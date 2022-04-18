احباط محاولة استيلاء على عقار كبير للدولة في البصرة

2022/04/18 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الاثنين، عن إحباط محاولة للاستيلاء

على عقار عائد للدولة بمساحة كبير في

مُحافظة البصرة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"عملية ا

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