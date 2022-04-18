2022/04/18 | 14:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر نادي قادش الاسباني، صورة عبر حسابه على “تويتر”، لأخر ثلاث مواجهات جمعته بنادي برشلونة.ولم يتمكن برشلونة من تحقيق الفوز على قادش في آخر ثلاث مواجهات، حيث فاز قادش في مواجهة وتعادل في مواجهتين.وعلق النادي على الصورة مستعيناً بالفنان المصري أحمد السقا وعلق قائلاً: احنا جدعان أوي.وسيتواجه الفريقان على ملعب […]

ظهرت المقالة بالصورة..



قادش ينشر صورة لأخر ثلاث مواجهات أمام برشلونة ويعلق: إحنا جدعان أوي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. قادش ينشر صورة لأخر ثلاث مواجهات أمام برشلونة ويعلق: إحنا جدعان أوي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. قادش ينشر صورة لأخر ثلاث مواجهات أمام برشلونة ويعلق: إحنا جدعان أوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).