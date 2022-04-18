بالصور: القبض على متهم وضبط وكرين لتهريب النفط ومشتقاته في البصرة

2022/04/18 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاثنين، من ضبط وكرين لتهريب النفط ومشتقاته وتدويره بصورة مخالفة، وإلقاء القبض على متهم.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، تمكنت قوة مشتركة تابعة إلى مديرية شرطة نفط الجنوب بأشراف اللواء مصلح الخوام مدير المديرية"، مبينةً أن "قوة تألفت من الفوج الثالث ومركز شرطة نفط البرجسية ومفرزة من الاستخبارات وأمن الأفراد، قامت بمداهمة وتفتيش الساحات والمقالع الواقعة في قضاء الزبير في محافظة البصرة، وأسفرت العملية عن ضبط وكرين وإلقاء القبض على متهم وذلك لعدم وجود موافقات رسمية في عملهم".

وأوضحت أن "اهم ما تم ضبطه أثناء العملية: "شفل قلاب" عدد 8 إضافة إلى شاحنة عدد 2 وبراميل حديدية محملة بمنتوج نفطي عدد 39 سعة 220 لتر إضافة إلى بندقية كلاشنكوف ومواد آخرى تستخدم في عملية تدوير المنتجات النفطية".

وأضافت أنه "تم إيداعه التوقيف وحجز العجلات والمضبوطات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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