العراق يؤكد التزامه الكامل باتفاقية

2022/04/18 | 14:40 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط العراقية حرصها على الالتزام الكامل باتفاقية "أوبك+" بتحديد الإنتاج والتي حافظت على استقرار سوق النفط وتوازنها.

وأضافت الوزارة في بيان لـ"العربية"، أن العراق ملتزم بشكل كامل بدعم اتفاقية "أوبك+"، كاشفة أن التزام العراق وصل إلى 120% من التخفيضات المتعهد بها خلال الأشهر الأخيرة.

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وتطرق البيان إلى سعي العراق لتطوير إمكانياته الإنتاجية لتوسيع طاقاته الاحتياطية، حتى يتمكن من توفير الكميات والإمدادات اللازمة للسوق في حال قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج وفقا لمعطيات السوق مستقبلا.

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