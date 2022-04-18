2022/04/18 | 14:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عصابات تهريب النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط وكرين لتهريب النفط ومشتقاته في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط وكرين لتهريب النفط ومشتقاته في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).