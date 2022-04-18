2022/04/18 | 14:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين، تحييد 19 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.وقالت الدفاع التركية في بيان اطلعت عليه ايرث نيوز، إن “هذه الحصيلة هي النتائج الأولية خلال عملية (قفل المخلب) المتواصلة شمالي العراق”.بدور قال وزير الدفاع خلوصي اكار، إن “القوات التركية سيطرت على كامل الأهداف المخطط لها”.

ظهرت المقالة تحييد 19 مسلحاً..



تركيا تعلن نتائج المرحلة الاولى لـ “قفل المخلب” شمالي العراق أولاً على ايرث نيوز.

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