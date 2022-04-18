قصص مذهلة حول أقدم الشعارات الرمزية في العالم.. ما هي؟

2022/04/18 | 14:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود أقدم العلامات التجارية المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عام 1870، لمُصنّع الدهان "Averill".وتبدو في الخلفية مدينة شيكاغو الأمريكية، وصورة لنسر يحمل فرشاة دهان بمنقاره.وكُتب على اللافتة "مستدام، جميل، اقتصادي".

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