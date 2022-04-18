مهرجان سينمائي دولي متنقل في ثمان محافظات عراقية

2022/04/18 | 14:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان-واع- شذى السوداني

تستعد محافظة ميسان، اليوم الاثنين، لعقد مهرجان الهّربان السينمائي الدولي المتجوِّل بدورته الرابعة.

وقال رئيس المهرجان الأديب محمد رشيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "الاستعدادات بدأت لانعقاد مهرجان الهّربان السينمائي الدولي المتجول الدورة الرابعة في ميسان والذي سيتجول في ثمان محافظات عراقية"، مشيراً الى أن "دورات المهرجان السابقة أقيمت جميعها في مدينة العمارة ومن ثم تجول المهرجان في عدد من الدول العربية والمحافظات منها (القاهرة والدوحة وأربيل والبصرة وبغداد)".

وأضاف أن "هذه الدورة تختص بالأفلام الروائية القصيرة والوثائقية التي تهتم في التنمية وبناء الإنسان والبيئة والتسامح وحقوق المرأة والطفل والسلام واللاعنف)"، مبيناً، أنَّ "حلقة نقاشية خاصة ستخصص بكل فيلم مشارك في المهرجان".

يذكر أن الدورات الثلاثة السابقة شارك بها كل من المخرج خالد يوسف من مصر والفنان علي ميرزا من قطر والمخرج احمد رضا درويش من إيران والفنان فاضل خليل والفنانة شذى سالم والفنان عقيل مهدي وعمار العرادي والمخرج قاسم حول والفنانة ابتسام فريد والمخرج ناصر حسن من العراق.

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