أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 5 أسابيع



أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 5 أسابيع
2022/04/18 | 14:49 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس، بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الملاذ الآمن.

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خبر لا يحتاج توثيقاً وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس.

وارتفعت العقود الأميركية […]

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