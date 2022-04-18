أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 5 أسابيع

2022/04/18 | 14:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس، بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الملاذ الآمن.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس.وارتفعت العقود الأميركية […]

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