2022/04/18 | 14:49 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس، بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الملاذ الآمن.
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خبر لا يحتاج توثيقاً وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس.
وارتفعت العقود الأميركية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 5 أسابيع) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس، بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الملاذ الآمن.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس.
وارتفعت العقود الأميركية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 5 أسابيع) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في 5 أسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).