علماء: النباتات والأعشاب

2022/04/18 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتمد رعاية مرضى السرطان على العلاجات المعقدة التي تشتمل على مواد مشعة وأدوية متطورة، وقد باتت بعيدة كل البعد عن العلاجات السابقة القائمة على النباتات والأعشاب.

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