تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية إثر توقعات اقتصادية سلبية  

2022/04/18 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل تداولات جلسة أول أيام الأسبوع الاثنين، مع انتشار المعنويات المتشائمة إزاء الوضع الاقتصادي العالمي المتأثر بآخر التطورات السياسية حول أزمة أوكرانيا واحتمالية تفاقمها لحرب عالمية ثالثة.

حيث هبطت العقود الاَجلة لمؤشر DOW JONES عند مستوى 34,263.00 نقطة بنسبة بسيطة بلغت 0.28% ، كما انخفضت العقود الاَجلة لمؤشر إس أند بي 500 اﻷوسع نطاقا S&P 500 بنسبة مقاربة بلغت نحو 0.48% قبيل افتتاح تداولات الأسهم الأمريكية وسجلت 4,366.75 نقطة.

وأخيرا انخفضت أيضا العقود الاَجلة لمؤشر ناسداك المجمع NASDAQ بنحو 87 نقطة أو بنسبة ملحوظة بلغت نحو 0.63% قبيل جلسة تداول الأسهم الأمريكية وسجلت نحو 13,806.75 نقطة.

هذا وتتوقع صحيفة فاينانشال تايمز أن تؤثر الأزمة في أوكرانيا وارتفاع التضخم على نمو أرباح الأسهم الأمريكية الكبرى في الربع الأول من 2022، حيث يتوقع محللو الصحيفة أن يسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجعا في ربحية أسهمها إلى 5.2% خلال الربع الأول، مقابل 32% في الربع الأخير من 2021، ليسجل بذلك أضعف نمو له منذ الربع الأخير من 2020.

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