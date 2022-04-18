 هجوم تركي جديد في العراق ضد حزب العمال الكردستاني

2022/04/18 | 14:55 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت تركيا هجوماً جوياً وبرياً جديداً ضد المقاتلين الأكراد شمال العراق، وفق ما أعلن وزير الدفاع خلوصي أكار، الإثنين.

وقال إن وحدات كوماندوس وقوات خاصة مدعومة بمسيرات ومروحيات هجومية تشارك في عملية "قفل المخلب" تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان في شمال العراق.

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ويخوض حزب العمال الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، تمرداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984.

وتنفذ تركيا عادة هجمات في العراق، حيث لحزب العمال قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

وقال أكار، "نجح طيارونا الأبطال في إصابة أهداف كمخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة وما يسمى بمقار تابعة للتنظيم الإرهابي".

ولم يعلن عدد الجنود المشاركين في العملية التي أوضح أنها بدأت ليل الأحد.

وذكرت وزارة الدفاع أن العملية بدأت بعدما أفادت معلومات بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لشن هجوم واسع النطاق ضد تركيا.

وتأتي العملية الأخيرة بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي شمال العراق عام 2020.

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