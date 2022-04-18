الجيش الإيراني يستعرض صواريخ جديدة ومنظومات رادار وطائرات مسيرة

2022/04/18 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

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عرضت قوات الدفاع الجوي الايراني عددا من الصواريخ والمعدات الجديدة في مجال انظمة الرادار والاستطلاع والحرب الالكترونية والطائرات المسيرة.ونشرت وكالات أنباء ايرانية صورا للاستعراض في طهران بمناسبة عيد الجيش وتم خلاله استعراض أنواع مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة ومن بينها استعراض منظومة صواريخ فتح البالستية التكتيكية للمرة الاولى ومنصات اطلاقها التابعة للقوة البرية للجيش الايراني فضلا عن أحدث الطائرات المسيرة للجيش الايراني المسماة كمان اثنين وعشرين اضافة الى طائرات مسيرة اخرى ومنظومات الصواريخ مختلفة.

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