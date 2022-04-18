ضبط منتحل صفة موظف في هيئة النزاهة

2022/04/18 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبطها متهما بانتحال صفة موظف فيها، فضلاً عن ضبط متهمين متلبسين بالرشوة والابتزاز في عددٍ من دوائر محافظة نينوى.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بأنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط متهم بانتحال صفة مُوظف في هيئة النزاهة أثناء مراجعته شعبة استخبارات مديرية الأحوال المدنية والجوازات في المحافظة.

وأضافت الدائرة إن الفريق قام، خلال عملية ثانية، بضبط أربع من موظفي مديرية بلدية الموصل على خلفية تقاضيهم رشوةً من أحد المواطنين، مقابل السماح له بالبناء على قطعة أرض على الرغم من صدور توجيهاتٍ تقـضي بإيقاف أعـمال البناء والـتقـطيع والتـسـوية كافـة لوجود خللٍ في إجراءات التمليك.

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