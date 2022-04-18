السويد.. اعتقال 26 شخصا بعد احتجاجات عنيفة على خلفية حرق القرآن الكريم

2022/04/18 | 15:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، اعتقال 26 شخصا بعد اشتباكات اندلعت خلال تظاهرات احتجاجية، على خلفية حرق جماعة متطرفة للقرآن الأسبوع الماضي.وذكرت الشرطة في بيان، إن ثمانية أشخاص اعتقلوا في مدينة نوركوبينج، بينما اعتقل 18 شخصا في مدينة لينكوبينج المجاورة.واندلعت الاشتباكات يوم أمس في كلتا المدينتين للمرة الثانية خلال أربعة أيام، احتجاجا […]

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اعتقال 26 شخصا بعد احتجاجات عنيفة على خلفية حرق القرآن الكريم أولاً على ايرث نيوز.

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