حكايات أبو طُبر.. صناعة الأزمة.. وطوابير الوقود في العراق !!

2022/04/18 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

كم هي مفارقة عجيبة أو ربما هي مقصودة

ومخطط لها أن تظل متلازمة فنون صناعة

الأزمات إسلوباً للعمل تتسابق وتعمل

عليه أغلب الحكومات التي تسيّدت المشهد

العراقي تكون منهاجاً لإبتزاز الش

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