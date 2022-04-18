"الثلاثي متماسك".. الديمقراطي الكردستاني يتوقع تشكيل الحكومة نهاية الشهر المقبل

2022/04/18 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي

الكردستاني محما خليل علي آغا، اليوم

الاثنين، تماسك "التحالف الثلاثي"، فيما

توقع تشكيل الحكومة الجديدة نهاية شهر

آيار المقبل.

وقال علي آغا في بيان تابعته وكالة نون

الخبر

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