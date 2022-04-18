ردود فعل غاضبة على زيارة قيادة عسكرية بالدفاع لعائلة شهيد تسكن خيمة: أين الفخر؟

2022/04/18 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات سلبية، لزيارة قيادة الفرقة المشاة العاشرة لاحدى عوائل الشهداء في شهر رمضان المبارك.

ونشرت لجنة متابعة شؤون عائلات الشهداء والجرحى في الفوج الأول للواء المشاة الثامن والثلاثين الفرقة العاشرة زيارة لعائلة الشهيد رئيس عرفاء نايف جبران لهيمد، في محل سكناه بمحافظة ذي قار قضاء سوق الشيوخ.

وقالت الفرقة، ان "الشهيد نال شرف الشهاده أثناء تأدية الواجب في معارك تحرير الأنبار في صحراء السليجية للاطلاع على أحوالهم المعيشية ومتابعة متطلباتهم والاهتمام بهم واستلام كافة حقوقهم التقاعدية".

وأضافت، انه "تم تقديم الدعم المادي والمعنوي لعائلة الشهيد ورسم الابتسامة على شفاه أطفاله وتم نقل تحيات قائد الفرقة وآمر اللواء والفوج وجميع إخوانه المقاتلين".

الملفت بالموضوع ان عائلة الشهيد تعيش في خيمة في احدى المناطق المجهولة، مما اثار حفيظة المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا هذه الزيارة بسبب عدم تقديم الدولة لابسط حقوق الشهداء باوفير العيش الكريم لكل عوائل الشهداء منها المنزل.

وقال المعلق مهند ال شلال التميمي في تعليقه "عائلة شهيد وكاعدة بخيمة مع الأسف عالاقل احتراما لدماء الشهداء بناء بيت يليق بعائلة الشهيد".

وتساءل احمد أبو امير تعليقا على شعار الزيارة "(بدمائهم تحقق النصر)، فكر عائلة ضحى بنفسه في سبيل الوطن وهو لا يملك فيه شبرا وقادة الوطن الفاسدين الذين ضحى من اجلهم ينعمون بالخيرات".

فيما بين المستحيل المستحيل "عائلة الشهيد كاعدة بخيمة يعني حتى ضحى بروحه ما حصل لا بيت ولا قطعة كاع يحمي بيها اطفالة ، حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم".

من جانبه تساءل أبو احمد الشمري "اتفخر بزيارة عائلة الشهيد فقط وهم يسكنون في خيمة ام نقدم لهم الدعم لبناء بيت متواضع ..



لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

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