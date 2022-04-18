الحشد الشعبي يطيح بارهابي شرق الانبار

2022/04/18 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

تمكنت قوة من اللواء 27 بالحشد الشعبي، اليوم الاثنين، من الإطاحة بأحد إرهابيي داعش شرق محافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوة من استخبارات الفوج الثالث في اللواء 27 المهمات الخاصة من إلقاء القبض على الارهابي المدعو عمر ناصر طلس في جزيرة الكرمة ضمن قاطع عمليات شرق الانبار".

وأضافت ان "قوات اللواء تواصل ملاحقة فلول داعش في قاطع العمليات لمنع عودة نشاطهم الإجرامي له".

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