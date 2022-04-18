2022/04/18 | 15:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، الى تأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتعديل القوانين الضامنة لحقوقهم المالية والقانونية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي استقبل، بمكتبه رئيس هيأة ذوي الاعاقة احمد بنيه اللامي، ومدير عام الدائرة الادارية والمالية في الهيأة سالم جمعة بحضور النائب محمد جبر الكعبي، لبحث ملف ذوي الاعاقة واحتياجاتهم، وسبل تقديم الدعم الكافي لهذه الشريحة".

وطالب الزاملي الهيأة بـ"ضرورة العمل على انشاء قاعدة بيانات متكاملة لذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتحرك الجاد لتأهيلهم عن طريق فتح دورات تدريبية مهنية لهم وامكانية منحهم القروض بما يناسب وضعهم الصحي ، فيما دعا الى اهمية التنسيق مع وزارة المالية لتأمين رواتب المضافين الجدد على بيانات ذوي الاعاقة".

واكد ان "مجلس النواب حريص على تعديل التشريعات الضامنة للحقوق المالية والقانونية لشرائح ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلا عن الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية، وبما يضمن زيادة رواتب المعين المتفرغ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يدعو لتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتعديل القوانين الضامنة لحقوقهم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يدعو لتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتعديل القوانين الضامنة لحقوقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).