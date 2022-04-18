مقاتلو سوريا في أوكرانيا.. حقيقة قوات النمر وإغراء الـ600 دولار

2022/04/18 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارة إلى سوريا عام 2017، أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالجنرال السوري، سهيل الحسن الذي لعبت فرقته دورا رئيسيا في هزيمة مقاتلي المعارضة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة بالبلاد.

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