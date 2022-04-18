2022/04/18 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أحد مسؤولي تنظيم داعش الإرهابي شمالي بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري بعد ورود معلومات دقيقة، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) التابعة للحشد في العاصمة بغداد من تنفيذ عملية نوعية خاصة استندت لموافقات قضائية مسبقة"، مشيراً إلى أن "العملية نجحت بإلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الارهابي الذي ينتمي الى ما يسمى ولاية شمال بغداد، حيث يتولى فيها منصب المسؤول الاداري".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإصدار الحكم عليه بالسجن المؤبد وفق المادة ١/٤ إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يطيح بمسؤول 'داعشي' شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يطيح بمسؤول 'داعشي' شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).